Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Karga Kurtarma Operasyonu

İnegöl'de Karga Kurtarma Operasyonu

8 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

İnegöl'de Karga Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca asılı kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarılan karga tekrar doğaya salıverildi.

Alınan bilgilere göre, Yeşil Bursa Caddesi üzerinde bulunan ağaca bir karganın takıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine merdivenli araçla gelen itfaiye ekipleri, ağaca takılı kalan kuşu kurtardı. Ayağına ip dolanan karganın bu nedenle ağaca takıldığı fark edildi. Bunun üzerine kuşun ayağındaki ipler çözülerek, karga tekrar doğaya bırakıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

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