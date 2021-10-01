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İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı - Son Dakika

İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı

01.10.2021 11:54
İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkındaki kayıp ihbarını bilmeden arama kurtarma ekipleriyle "kendisini aradığı" ileri sürülen 52 yaşındaki Beyhan Mutlu, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkındaki kayıp ihbarını bilmeden arama kurtarma ekipleriyle "kendisini aradığı" ileri sürülen 52 yaşındaki Beyhan Mutlu, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Mutlu, kayıp ihbarının ardından bölgeye intikal eden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Derneği Başkanı Ömer Gürkan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına katılmadığını anlattı.

İhbarın yapıldığı gün arkadaşlarıyla gece saatlerine kadar eğlendiklerini belirten Mutlu, "Gece geç saatlerde yatmak için kaldığım yere gittim. Yanımda kalan arkadaş beni bulamayınca jandarmayı aramış. Ben de bir şeyden haberim yok, uyuyordum. Sabaha karşı birileri beni aradı. 'İn aşağı gel seni arıyoruz' dediler. Ben de üstümü giyindim aşağıya indim. Arama olayları abartılmış, öyle bir şey olmadı." ifadesini kullandı.

Mutlu, kendisine röportaj için gelenlerin olduğunu aktararak, "Tabi biraz abartılı şeyler oldu orada. Ama bir alakası yok. Değişik şeyler söylendi. Ben de onlara uydum biraz. 'Şöyle böyle dersin' dediler. Ben de onların dediği şeylere uydum." diye konuştu.

İNDAK Başkanı Ömer Gürkan da 3 gün önce Beyhan Mutlu'nun kaybolduğu ihbarı üzerine sabah saatlerinde AFAD tarafından arandıklarını söyledi.

Bölgeye 7 kişilik ekiple intikal ettiklerini bildiren Gürkan, şöyle devam etti.

"AFAD'dan bilgi almak için bir araya geldik. Gelen haber üzerine jandarmanın kayıp şahsa ulaştığını öğrendik. Kayıp şahsı yönlendirerek, arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye inmesi söylendi. Kayıp şahıs bizim yanımıza geldiğinde, jandarma ekipleri de farklı noktadan yanımıza ulaştı. Vatandaşın kimliğini doğruladıktan sonra bizim olayla alakamız bitti. Jandarma tutanak tutacağını söyledi, biz de olay yerinden ayrıldık. Jandarma tutanaklarında bellidir. Herhangi bir arama yapılmadı, arama başlamadan bitti zaten."

Gürkan, arama çalışması yapmadan İnegöl'e geri döndüklerini dile getirerek, "Saatlerce arandığı söylenen bir olay gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Aslında böyle bir şey yok. Biz olay yerine gittikten sonra yarım saat içinde geri döndük. Kayıp şahıs hiç aramaya katılmadı. Saatlerce aranmış gibi lanse edildi." ifadesini kullandı.

İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı
İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı
İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı
İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı
İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı

Arama Kurtarma, Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı - Son Dakika
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