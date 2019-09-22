Son Dakika Haberleri: İnegöl'de kayıp alarmı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnegöl'de kayıp alarmı

15 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu.

İnegöl'de kayıp alarmı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinde kalan 90 yaşındaki zihinsel engelli şahıs kayboldu. Kayıp adam için ekipler seferber oldu.


Alınan bilgilere göre, İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesinde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan Ruşen Rodoplu'nun (90) olmadığı gören rehabilitasyon çalışanları çevrede arama yaptı. Yapılan aramada şahsa ulaşılmayınca durum jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, İnegöl İHH arama kurtarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Onlar kişi çevrede arama çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yapılan aramada şahsın izine rastlanmadı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İptal olan düğünün parasını salon sahibinden geri aldı
Engelli vatandaşlar "Sözünüzü tutmadınız" deyip CHP Genel Merkezi önünde açlık grevine başladı Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi Babasını 5 yerinden bıçaklayan 17 yaşındaki çocuğun, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 23:02:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de kayıp alarmı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]