Son Dakika Haberleri: İnegöl'de kaza: 1 ölü
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İnegöl'de kaza: 1 ölü

40 dakika önce

Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İnegöl'de kaza: 1 ölü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza Alanyurt Karanfil Caddesi üzerine meydana geldi. Necati A. idaresindeki 16 KAE 85 plakalı minibüs karşıdan karşıya geçmeye çalışan Özlem Üçer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen talihsiz kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası minibüs şoförü polisler tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA
İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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