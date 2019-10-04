Son Dakika Haberleri: İnegöl'de kaza: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İnegöl'de kaza: 1 yaralı

25 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı.

İnegöl'de kaza: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Yaralanan şahıs hastane kaldırıldı.


Kaza Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt istikametinden inegöl'e doğru seyir halinde olan Ufuk Ş. yönetimindeki 16 AFB 505 plakalı otomobil, yol üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Birtan V'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki kamyon kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak Otomobilin çarptığı üniversite öğrencilerinden emine kurtarılamadı (Özel) Avcılar'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı otobüs kamerasında

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de kaza: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]