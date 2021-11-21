İnegöl'de kaza yapan motosikletteki anne ve bebeği yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi yaralandı.
Hükümet Kavşağı'nda Sabri B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile Abdulrahman A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen Rame A. ve 1 yaşındaki bebeği Limar A. yaralandı.
Bu sırada olay yerinde bulunan İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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