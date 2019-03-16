Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Kazası: 2 Yaralı

İnegöl'de Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İnegöl'de Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Caddesi'nde, Mert Öztürk yönetimindeki 34 BG 408 plakalı motosiklet, Feyzullah Enver'in kullandığı 16 ZS 034 plakalı otomobili sollamaya çalışırken araca çarparak savruldu.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mert Öztürk ve arkasındaki Alperen Bağbudar yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:10 Kaynak: AA

Mert Öztürk, Bursa, İnegöl, Güncel
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