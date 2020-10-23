İnegöl'de kazaya karışan sürücü aracını bırakıp gitti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı otomobille beton elektrik direğine çarpıp deviren sürücü, aracı bırakıp gitti.
Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 KVC 77 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk, aracın üzerine devrildi.
Sürücü, kaza sonrası olay yerinden uzaklaştı.
Hurdaya dönen araç, polis ekiplerinin gözetiminde çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Sürücünün bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.
- Kaynak: AA
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