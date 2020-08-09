İnegöl'de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Mobilya Sanayi 29. Sokak'taki kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda 5 itfaiye aracı ve 10 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Depoda hasara neden olan yangınla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.