İnegöl'de kereste işletmesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kereste işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya Sokak'ta bir kereste işletmesinin ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek çevredeki binalara sıçramasını önledi.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürülen ve kereste işletmesinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.