İnegöl'de kısıtlamalara uymayanlara cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde ekipler araçları tek tek durdurarak, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

İlçenin farklı bölgelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza verildi.

Öte yandan, kısıtlamalar kapsamında polislerce durdurulan N.E. (23) idaresindeki 10 CCV 79 plakalı panelvan minibüsün belgelerinde eksiklik bulunmasından dolayı 2 bin 750 lira ceza kesildi.

Araç bağlanarak çekici ile otoparka çekilirken, N.E. ile yanında bulunan 3 arkadaşı yürüyerek evlerine gitti.