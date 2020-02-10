İnegöl'de kitap şöleni başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İnegöl'de kitap şöleni başlıyor - Son Dakika

İnegöl'de kitap şöleni başlıyor

6 saat önce

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı 13 Şubat Perşembe günü kapılarını açacak.

İnegöl'de kitap şöleni başlıyor, System.String[]

İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı 13 Şubat Perşembe günü kapılarını açacak. 124 yayınevi 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap ilçe halkıyla buluşacak.


Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan İnegöl Kitap Günleri için geri sayım başladı. 3 yıldır İnegöl'deki kitapseverleri binlerce kitapla buluşturan fuar 13 Şubat Perşembe Günü kapılarını açacak. 10 gün sürecek olan İnegöl Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu sene de MODEF Fuar alanında gerçekleştirilecek. 124 yayınevi, 100 yazar ve 1 milyonu aşkın kitap, bu organizasyonla kitapseverlerle buluşacak.


Fuar sadece İnegöl değil, civar şehirleri de kapsayacak. 4. İnegöl Kitap Günleri Fuarı için Yenişehir, İznik, Bozüyük, Bilecik, Domaniç, Keles Belediyeleri ve Milli Eğitim Müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, "Kitap bilginin kaynağıdır. Bugün en önemli güç ne derseniz, bana göre maddi imkanlar değil bilgidir. Dolayısıyla kitap okuma alışkanlığının artmasını istiyoruz. Mutlaka her öğrencimizin başucunda düzenli olarak okuduğu, okumak istediği kitapların yer almasını arzu ediyoruz. Bundan dolayı da her geçen dönem ve yıl bu konudaki organizasyonun kapsamını genişleterek daha fazla insanın istifade edebileceği bir organizasyona dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.


Taban, şöyle devam etti: "100 yazar ve 124 yayınevi ile 1 milyonun üzerinde kitapla kitapseverlerin karşısında olacağız. 13 Şubatta başlayacak organizasyonumuz, 23 Şubatta son bulacak. Fuarımız Modef Fuar alanı içerisinde gerçekleşecek. Ben bu vesileyle şehrimizdeki ve şehrimiz dışındaki tüm kitapseverleri fuarımıza davet ediyorum." - BURSA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisinden şiddet gördüğü esnada Kadir Şeker'in müdahalesi ile kurtulan kadın: Beni kurtarmaya çalıştı
Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış Esenyurt'ta kadını vurdu, bir süre başında bekledi; şüpheli yakalandı Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:55:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de kitap şöleni başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]