İnegöl'de Kızılay yetkililerinden öğrencilere "depremzedelere yardım" teşekkürü - Son Dakika
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İnegöl'de Kızılay yetkililerinden öğrencilere "depremzedelere yardım" teşekkürü

6 saat önce

Türk Kızılayı İnegöl Şubesi yetkilileri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden zarar gören vatandaşlar için harçlıklarını toplayıp gönderen öğrencilere okullarında teşekkür ziyaretinde bulundu.

İnegöl'de Kızılay yetkililerinden öğrencilere

Türk Kızılayı İnegöl Şubesi yetkilileri, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden zarar gören vatandaşlar için harçlıklarını toplayıp gönderen öğrencilere okullarında teşekkür ziyaretinde bulundu.

İshakpaşa İlkokulu öğrencileri harçlıklarından yaklaşık 9 bin lira toplayıp Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırdı.

İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz ve beraberindekiler, okula gelerek öğrencilere çikolata ve Kızılay Takvimi hediye etti.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ'da meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye depremzede kardeşlerimiz için seferber oldu. İnegöl'deki hemşehrilerimiz de bu konuya duyarsız kalmadı. İshakpaşa İlkokulu öğrencileri de topladıkları yardımları bizlerin aracılığı ile bölgeye gönderdi. Biz de Türk Kızılayı İnegöl Şubesi olarak öğrenci kardeşlerimizin duyarlılığı için teşekkür etmek istedik." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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