İnegöl'de kızılcık hasadı başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Süle Mahallesi'nde kızılcık hasadı başladı.

Hasat yapan mahalle sakinlerini arazilerinde ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, burada yaptığı açıklamada, İnegöl'de üretim bakımından çok çeşitliliğin olduğunu söyledi.

Süle'de 60-70 dönüm alanda kızılcık üretildiğini belirten Çelik, "Diğer köylerde olduğunu da farz edelim, bugün 300 ton kızılcık üretiyoruz. Yani baktığımız zaman önümüzdeki yıllarda demek ki kızılcıkta da önce 500 ton, sonra 1000 tonları yakalayacak gibi görünüyor." dedi.

Çelik, kızılcığın kilogramının 8 lira civarında fiyatlardan alıcı bulduğunu anlattı.

Bu sene hiçbir üründe pazar sorunu yaşamadıklarını dile getiren Çelik, "Bugün 300 ton kızılcığı inşallah 10 sene sonra 3 bin ton olarak üretmeye başlarız." ifadesini kullandı.

Kızılcık üreticisi Canip Çiçek ise yaklaşık 40 yıldı bu işle uğraştığını bildirerek, "Pazar oranı çok güzel. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Çünkü önü açık ve aromatik bir meyve. C vitamini olarak zengin içeriğe sahip." diye konuştu.