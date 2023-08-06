İnegöl'de komşu kavgası: 3 yaralıdan biri hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de komşu kavgası: 3 yaralıdan biri hayatını kaybetti

06.08.2023 18:44

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sitede komşu iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan Hikmet Kireççi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitede komşu iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan 3 kişiden 45 yaşındaki Hikmet Kireççi yaşamını yitirdi. Olayda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

GÜRÜLTÜ KAVGASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Aynı sitede oturan iki aile arasında, gürültü sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Mevlüt Köseoğlu (38), elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46) ve Hikmet Kireççi'ye (45) ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Bülent K. ve Hikmet Kireççi tabancayla, Ömer S. ise kavga anında bıçakla bacağından yaralandı.

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan Hikmet Kireççi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülent K.'nın durumunun ağır, Ömer S.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

"SİLAHIMI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Olayın ardından kaçan şüphelilerden Mevlüt Köseoğlu, Abdülkadir Köseoğlu (35) ve Oktay Akkuş (33), polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Mevlüt Köseoğlu'nun ilk ifadesinde, "Birkaç gündür gürültüden dolayı tartışıyorduk. Dün akşam kavga ettik. Kavgada silahımı kullanmak zorunda kaldım. Pişmanım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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İnegöl'de komşu kavgasında 3 kişi yaralandı İnegöl'de komşu kavgasında 3 kişi yaralandı

Uludağ, İnegöl, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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