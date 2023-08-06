İnegöl'de komşu kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de komşu kavgasında 3 kişi yaralandı

06.08.2023 08:41

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı sitede oturan komşular arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Evlerine dönen iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı ve kavga çıktı. Mevlüt K., tabanca ile komşuları Bülent K., Ömer S. ve Hikmet K.'ya ateş açtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Mevlüt K.'nın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aynı sitede oturan komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadelerin alınmasından sonra evlerine dönen iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı.

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR

Gerginlik kavgaya dönüşürken Mevlüt K., tabanca ile komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından otomobil ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Komşuların gürültü kavgasında kan aktı! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralılardan Bülent ve Hikmet K.'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli Mevlüt K.'nın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Uludağ, İnegöl, Ömer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnegöl'de komşu kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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