Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Kömürlük Yangını

İnegöl'de Kömürlük Yangını

50 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.

İnegöl'de Kömürlük Yangını, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi Ataç Sokak'ta Y.K'ye ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Akhisar, Bursa, İnegöl, Güncel
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