İnegöl'de Kömürlük Yangını
50 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde kömürlükte çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Akhisar
Mahallesi Ataç Sokak'ta Y.K'ye ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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