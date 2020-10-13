İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika

İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti

13.10.2020 12:44
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tel örgüleri yırtıp, bahçeye giren başıboş köpekler, 9 küçükbaş hayvanı parçalayarak, telef etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tel örgüleri yırtıp, bahçeye giren başıboş köpekler, 9 küçükbaş hayvanı parçalayarak, telef etti. Saldırıda 2 küçük ve bir büyükbaş hayvan da yaralandı. Hayvanların sahibi Bekir Kırıcı, "12-13 bin lira zararımız var" dedi.

İnegöl ilçesinde yaşayan Bekir Kırıcı, Fatih Mahallesi'ndeki tarlasına otlamaları için küçükbaş hayvanlarını bıraktı. Hobi bahçesi olarak da kullandığı tarlanın tel örgülerle çevrili olması nedeniyle hayvanlarını bırakıp, evine giden Kırıcı, daha sonra bölgeye geldiğinde 11 küçükbaş hayvandan 9'unun başıboş köpekler tarafından parçalanarak, telef edildiğini gördü. Kırıcı, duruma tepki gösterdi.

BİZİM HAKLARIMIZI SAVUNAN YOKHayvanların sahibi Bekir Kırıcı, "Tel örgünün içerisinde otlasınlar diye 11 tane koyunu tarlaya getirdik. 9 tane başıboş köpek vardı, tel örgüyü yırtarak içerideki hayvanlara saldırmış, 9 tane koyunu telef etmişler. Köpekleri gördüm. Bizim haklarımızı savunan yok. 12-13 bin lira zararımız var" dedi.İNSANLARA DA SALDIRDIKLARINI DUYUYORUZFatih Mahallesi Muhtarı Selami Kavuk ise, "Başıboş köpeklerin uzun süredir mahallemize sıkıntı verdiğini biliyoruz. Dün akşam da sabaha karşı bir çiftçi kardeşimizin 9 tane hayvanını telef ettiler. Vatandaşlar da bunlarda mustarip. Biz bunun bir an önce halledilmesini istiyoruz. Yazık günah. 12-13 bin lira zarar var. Bunun yanı sıra insanlara da saldırdıklarını duyuyoruz. Birçok şikayetler alıyoruz. Özellikle mezbahanın yakın olması nedeniyle başıboş hayvanların burada çiftçilerimize, komşularımıza zarar verdiğini görüyoruz.  Bir an önce bu işe bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALIMahalle sakini Vezir Üdüm ise "Bundan bir ay önce koyunları gütmeye gidiyorduk. Dere boyunda köpekler saldırdı. Sürünün önünden giderken arkadan saldırdılar. 153'ü aradım. Barınaktan gelecekler diye. Gelmişler ama bulamamışlar. Millet burada çoluk çocuk tarlaya gidiyor. Yazık, günah. İnsanlara saldırıyorlar. Yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz. Hayvanseverler gelip, bu durumu görsünler. Kapalı yerde bir sürü koyun telef oldu. Bunlar kurt değil, köpek. Hadi kurt dersin, parçalar gider. Buralarda kurtta yok" ifadelerini kullandı.

İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti
İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti

Fatih Mahallesi, Bekir Kırıcı, İnegöl, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnegöl'de köpekler 9 küçükbaş hayvanı telef etti - Son Dakika

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