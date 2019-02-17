Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Korkutan Yangın: 1 Yaralı

İnegöl'de Korkutan Yangın: 1 Yaralı

1 saat önce

Bursa İnegöl'de 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı.

İnegöl'de Korkutan Yangın: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa İnegöl'de 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Batır'a ait dairenin mutfak bölümünde tüpün alev alması sonucu çıkan yangında yaşlı ve hasta olan ev sahibi yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan zehirlenen yaşlı adam özel araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri güçlükle alev alev yanan evi söndürdü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Turgutalp, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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