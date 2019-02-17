İnegöl'de Korkutan Yangın: 1 Yaralı
1 saat önce
Bursa İnegöl'de 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı.
Bursa İnegöl
'de 3 katlı binanın üst katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Batır'a ait dairenin mutfak bölümünde tüpün alev alması sonucu çıkan yangında yaşlı ve hasta olan ev sahibi yanmaktan son anda kurtarıldı. Dumandan zehirlenen yaşlı adam özel araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye
ekipleri güçlükle alev alev yanan evi söndürdü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:33 Kaynak: İHA
Annesini Boğarak Öldüren Cani Evlada Müebbet Hapis Cezası
Nasıl Yapıldığını Sadece İki Kişi Biliyor! Günde Bin Tane Üretilip Türkiye'nin Dört Bir Yanına Satılıyor
Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu
Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var