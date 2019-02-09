İnegöl'de Korkutan Yangın
37 saniye önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahalleyi sokağa söktü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahalleyi sokağa söktü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde Semra Çıraker'in oturduğu iki katlı ahşap evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Uvde ufak çapta hasar meydana geldi. Yangını gören mahalle halkı ise sokağa dökülerek söndürme çalışmaları meraklı gözlerle izledi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:23 Kaynak: İHA
Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var
FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı
Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı
Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti