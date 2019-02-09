Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Korkutan Yangın

İnegöl'de Korkutan Yangın

37 saniye önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahalleyi sokağa söktü.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın mahalleyi sokağa söktü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.

Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde Semra Çıraker'in oturduğu iki katlı ahşap evde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın fark edenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevleri büyümeden söndürdü. Uvde ufak çapta hasar meydana geldi. Yangını gören mahalle halkı ise sokağa dökülerek söndürme çalışmaları meraklı gözlerle izledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

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