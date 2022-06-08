İnegöl'de korkutan yangın - Son Dakika
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İnegöl'de korkutan yangın

08.06.2022 10:42
İnegöl'de korkutan yangın

Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı.

Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sabah 08.00 sıralarında Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu siloda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

İnegöl'de korkutan yangın
İnegöl'de korkutan yangın
İnegöl'de korkutan yangın
İnegöl'de korkutan yangın
İnegöl'de korkutan yangın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de korkutan yangın - Son Dakika
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