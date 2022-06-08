Yangın sabah 08.00 sıralarında Organize sanayi bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu siloda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

İtfaiye, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de korkutan yangın - Son Dakika

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