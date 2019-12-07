Son Dakika Haberleri: İnegöl'de lahana hasatı başladı
Son Dakika Güncel İnegöl'de lahana hasatı başladı - Son Dakika

İnegöl'de lahana hasatı başladı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temmuz ayında ekilen lahananın hasatı başladı.

İnegöl'de lahana hasatı başladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temmuz ayında ekilen lahananın hasatı başladı.

Soğuk havalara rağmen çiftçilerin söküm işlemlerini aralıksız sürdürdüğü lahana, tarlada 1-1,5 lira, pazarda ise 5 liradan satılıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasatla ilgili yaptığı açıklamda, ilçede 600 dekar alanda lahana üretimi yapıldığını söyledi.

Rekoltenin 6 bin tonu bulduğunu aktaran Çelik, "Para kazanma noktasında sıkıntılarımız var. Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar açılan fiyat makasının gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Çiftçi Selman Mestan da "Hasatımız devam ediyor. Fiyatlardan pek memnun değiliz. Bizden çıkış fiyatı 1-1.5 lira. Bu fiyat, pazarlarda 5 lirayı buluyor. Büyük bir fark var. Bu farktan rahatsızız." diye konuştu.

Üretici Recep Agun da lahana hasatının zorluklarını dile getirerek, "Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Marketler ile çiftçiye ödenen arasındaki fark bizi üzüyor." ifadesini kullandı.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrenciler, belediye başkanının evinin önüne not bırakıp yardım istedi
Bursa'da trafik kazası: 2'si ağır 10 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğan Grubu'nun 60. kuruluş yıldönümü programına katıldı Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'un babası da cinayet işlemiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 22:56:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de lahana hasatı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]