Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Maç Sonu Gerginlik

İnegöl'de Maç Sonu Gerginlik

8 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 20'nci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

İnegöl'de Maç Sonu Gerginlik, System.String[]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 20'nci hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etti. Maç sonrası meydana gelen olayların ardından bazı taraftarlar gözaltına alındı.

İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı sonrası ev sahibi İnegölspor taraftarları arasında tartışmalar yaşandı. Çıkan tartışma stat dışında da devam edince arbede yaşandı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği olaylarda emniyet güçleri taraftarları sakinleştirmek için uzun uğraş verdi. Taraftarlar uyarılara aldırmayınca polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek toplanan taraftarları dağıttı. Olay sonrası bazı İnegölspor taraftarları gözaltına alındı. Polis stat ve İnegölspor tesisleri önünde önlem alarak, herhangi bir olayın yaşanmaması için tedbirleri sürdürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:31 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bodrum, İnegölspor, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı

Gözü Dönen Sapık, Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmek İstedi Kız Kardeşini Öldürüp Cesedini Ormanlık Alana Atan Zanlı 7 Yıl Sonra Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 17:39:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Maç Sonu Gerginlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]