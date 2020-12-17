İnegöl'de mahalle muhtarı çöpe atılan ekmeklerle sokak hayvanlarını besliyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mahalle muhtarı, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için çöpe atılan ekmekleri değerlendiriyor.

Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Erdem Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöpe atılan ekmekleri ıslattıktan sonra sokak hayvanlarının yiyebileceği kıvama getirdiğini, böylelikle ekmek israfının da önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.

Kaya, "Mahallenin sokaklarında ve caddelerinde gezerken özellikle çöpe atılan ekmekleri görünce çok üzülüyordum. Ülkemizde ekmek israfı gerçekten çok fazla. Ben de bu ekmekleri sokak hayvanlarının yemesi için değerlendirmek istedim. Mahalle halkımız da bu konuda bana destek vermeye başladı." dedi.

Hayvanların kış şartlarında beslenmelerinin daha zor olduğunu belirten Kaya, sokak hayvanlarına karşı duyarlılığın daha da artması gerektiğini sözlerine ekledi.