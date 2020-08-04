İnegöl'de maske denetimi yapıldı - Son Dakika

MASKE takma zorunluğunun olduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüs vakalarının artmasıyla polis ekipleri denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı'ndan sonra İnegöl'de artan vaka sayıları, emniyet ekiplerini harekete geçirdi. İlçe genelinde denetim yapan ekipler, sabit noktalarda ve yaya devriyeler ile vatandaşa maske denetimi yaptı. Ekipler ayrıca, vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyardı.

'MASKEYİ UNUTTUM' DEDİ, CEZA KESİLDİ

Atatürk Bulvarı'nda maskesiz dolaştığı tespit edilen Ahmet U.(40), "Arabadan yeni indim maskemi unuttum" dedi. Ancak Ahmet U.'ya 900 TL ceza kesildi. Yetkililer uygulama ve denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi.