Son dakika: İnegöl'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi, 29. Sokak'ta sandalye imalatı yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, ilçedeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra kent merkezinden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

Fabrikada hasara neden olan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.