İnegöl'de mobilya ihracatı yüzde 11 arttı - Son Dakika
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İnegöl'de mobilya ihracatı yüzde 11 arttı

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya ihracatı yüzde 11 oranında arttı.

İnegöl'de mobilya ihracatı yüzde 11 arttı, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya ihracatı yüzde 11 oranında arttı.

2019 yılında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. İnegöl Gümrük Müdürlüğü verilerine göre, üretimin yüzde 99'unu mobilyanın oluşturduğu İnegöl'de, 2018 yılında 202 milyon 875 bin 669 dolar ihracat yapıldı. 2019 yılında ise bu oran yüzde 11'lik bir artışla 225 milyon 96 bin 848 dolara çıktı. İthalat oranı ise geçen yıla göre yüzde 2,8 düştü.

2016 yılında 137 milyon dolarlık, 2017 yılında 143 milyon dolarlık ihracat işlemi yapan İnegöl Gümrük Müdürlüğü, 2018 yılında 202 milyon 777 bin 448 dolar ihracat işlemi gerçekleştirdi.

YÜZDE 11 ARTIŞ

İnegöl Gümrük Müdürü Haşim Mıdık, İnegöl'ün gün geçtikçe ihracat rakamlarını artırdığı söyledi. Mıdık, 2018 yılına göre 2019 yılında ihracatta yüzde 11 oranında artış olduğunu belirtti. İnegöl Gümrük Müdürlüğü verilerine göre ise 2018 yılında 202 milyon 875 bin 669 dolar ihracat yapan İnegöl, 2019 yılında yüzde 11'lik bir artışla 225 milyon 96 bin 848 dolar ihracat gerçekleştirdi.

İTHALAT DÜŞTÜ

2018 yılında 63 milyon 346 bin 39 dolar ithalat yapılırken, 2019 yılında bu oran yüzde 2,8 düşüşle 61 milyon 584 bin 77 dolar olarak gerçekleşti. Gümrük Müdürlüğü'nde 2018 yılında 10 bin 762 adet ihracat beyannamesi işlemi yapılırken, 2019 yılında 14 bin 794 işlem yapıldı. Bin 78 TIR İnegöl'e ürün getirirken, 9 bin 488 TIR dolusu ürün yurt dışına çıkış yaptı.


Türkiye, İhracat, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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