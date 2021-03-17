İnegöl'de mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Yaklaşık 2 saatte söndürülen ve fabrikada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Alevlerin, yanıcı maddelerin olduğu bölüme sıçramasıyla büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İlçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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