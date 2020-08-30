İnegöl'de motosiklet devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şarampole devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.
Engin U. idaresindeki 16 KIV 84 plakalı motosiklet, kırsal Muratbey Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Engin U, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:57 - Kaynak: AA
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