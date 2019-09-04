Son Dakika Haberleri: İnegöl'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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İnegöl'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

3 saat önce

İnegöl ilçesinde bir kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İnegöl'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

İnegöl ilçesinde bir kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Selahattin Doğru idaresindeki 16 ACC 707 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi ile Yüksel Sokak kesişiminde Gökhan Enderce'nin kullandığı 34 UN 8433 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Selahattin Doğru'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ankara, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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