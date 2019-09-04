İnegöl'de motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
3 saat önce
İnegöl ilçesinde bir kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:04 Kaynak: AA
İnegöl ilçesinde bir kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Selahattin Doğru idaresindeki 16 ACC 707 plakalı motosiklet, Ankara Caddesi ile Yüksel Sokak kesişiminde Gökhan Enderce'nin kullandığı 34 UN 8433 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Selahattin Doğru'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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