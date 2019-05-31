İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
32 dakika önce
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:50 Kaynak: AA
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde Özer Cumhur idaresindeki 16 Y 4086 plakalı otomobil ile Taner Demir
'in kullandığı 16 NPA 45 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yaralanan sürücü Demir, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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