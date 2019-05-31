Son Dakika Haberleri: İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

32 dakika önce

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde Özer Cumhur idaresindeki 16 Y 4086 plakalı otomobil ile Taner Demir'in kullandığı 16 NPA 45 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yaralanan sürücü Demir, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:50 Kaynak: AA
Taner Demir, İnegöl, Güncel
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