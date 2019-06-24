İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
45 dakika önce
İnegöl ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İnegöl
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:41 Kaynak: AA
ilçesinde bir otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Eşref K. (22) idaresindeki 16 AEY 339 plakalı motosiklet, Mahmudiye
Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde Ünal Ç'nin kullandığı 16 KYK 83 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eşref K, 112 Acil Servis
ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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