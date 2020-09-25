İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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