Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut A. idaresindeki motosiklet, Yakup D. idaresindeki 06 HPT 98 plakalı araçla Kozluca Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika