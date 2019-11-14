Son Dakika Haberleri: İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İnegöl'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Narıman S. (27) idaresindeki 16 AFM 927 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Barış Sokağı'nda karşı yönden gelen Zakir R'nin (47) kullandığı 16 BR 651 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Narıman S. ile arkasında bulunan Paşali Z. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hamidiye, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:20 Kaynak: AA
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