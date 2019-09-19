Son Dakika Haberleri: İnegöl'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
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İnegöl'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

32 dakika önce

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

İnegöl'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı, System.String[]

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Bulvarı'nda Mehmet Ş. idaresindeki 16 KHM 03 plakalı motosiklet, kırmızı ışıkta duran Cemil K'nin kullandığı 16 KKB 20 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, motosikletten düşerek yaralanan sürücü Mehmet Ş, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi, Kozluca, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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