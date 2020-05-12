İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
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İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı 64 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı.
İnegöl'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde meydana gelen kazada motosikletin çarptığı 64 yaşındaki bir kişi ağır yaralandı. Yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Olay Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Burak S. İdaresindeki plakasız motosiklet Park Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 64 yaşındaki Zakir K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile karşıdan karşıya geçmek isteyen Zakir K. ve motosiklet sürücü Burak S. ile yolcu konumunda bulunan Savaş B. yere düşerek yaralandı. Yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslar ile İnegöl devlet hastanesi acil servis bölümüne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:40 Kaynak: İHA
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