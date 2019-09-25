İnegöl'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:06 Kaynak: AA
İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.
Ş.K. (11) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile F.T. idaresindeki 16 SCB 98 plakalı kamyonet, kırsal Lütfiye Mahallesi yolunda çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Ş.K. ve M.A. (12) yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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