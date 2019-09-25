Son Dakika Haberleri: İnegöl'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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İnegöl'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

İnegöl'de motosikletle kamyonet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Ş.K. (11) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile F.T. idaresindeki 16 SCB 98 plakalı kamyonet, kırsal Lütfiye Mahallesi yolunda çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü Ş.K. ve M.A. (12) yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:06 Kaynak: AA
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