İnegöl'de Odunlukta Çıkan Yangın Korkuttu
58 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesine odunlukta çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesine odunlukta çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.
Olay, Akhisar
Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı 06.00 sularında Ataç Sokak üzerinde Y.K. isimli vatandaşa ait, içerisinde kullanılmayan ev eşyası bulunan kömürlükte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çevre sakinleri söndürme çalışmalarını izlerken, kömür, odun ve kullanılmayan ev eşyaları yandı. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:50 Kaynak: İHA
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