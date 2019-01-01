Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Odunlukta Çıkan Yangın Korkuttu

İnegöl'de Odunlukta Çıkan Yangın Korkuttu

58 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesine odunlukta çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

İnegöl'de Odunlukta Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesine odunlukta çıkan yangın mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

Olay, Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı 06.00 sularında Ataç Sokak üzerinde Y.K. isimli vatandaşa ait, içerisinde kullanılmayan ev eşyası bulunan kömürlükte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çevre sakinleri söndürme çalışmalarını izlerken, kömür, odun ve kullanılmayan ev eşyaları yandı. Yangının söndürülmesiyle mahalle sakinleri derin bir nefes aldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Akhisar, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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