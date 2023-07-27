İnegöl'de Öfkeli Koca Eşini Düğünde Bıçakladı - Son Dakika
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İnegöl'de Öfkeli Koca Eşini Düğünde Bıçakladı

27.07.2023 13:05

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir düğünde çıkan tartışmada öfkelenen bir koca, eşini bıçakla yaraladı. Kadının kardeşleri ise kocayı darp ederek yaraladı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis tahkikat başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli koca, eşini düğünün ortasında bıçakla yaraladı. Kadının kardeşleri ise, öfkeli kocayı darp ederek yaraladı.

Olay, dün gece 00.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Letafet sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. (47), eşi Cansu K. (34) ile birlikte sokak düğüne katıldı. Düğünde Hakan K. (47) ile Cansu K. (34) arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkelenen Hakan K., eşini sol kolundan bıçakla yaraladı. Yaralı Cansu K. özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının kardeşleri ise eniştelerini, darp etti.

Yaralanan Hakan K.'da hastanede tedavi altına alındı. Hakan K. tedavinin ardından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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