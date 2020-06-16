İnegöl'de öğrenciler Marmara ve Ege bölgelerindeki okullara sıra ve dolap üretiyor - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkeziyle yaptığı sözleşme gereği okul sırası ve dolabı üretimine devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, imal edilen sınıf dolapları ve öğrenci dolaplarının Marmara Bölgesi'nde bulunan okulların ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Okul sıra tabla üretiminin ise Marmara ve Ege bölgelerinde döner sermaye çalışması yapan meslek liselerine yönelik olduğunu aktaran Doğru, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 8 ay içinde üretimi tamamlanacak olan 40 bin adet sıra üst tablasının 4 bin adedinin üretimi tamamlanmış olup, ilk parti sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Sevk işlemi gerçekleştiren okullar arasında Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yanı sıra Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde döner sermaye çalışması yapan birçok meslek lisemiz de mevcuttur.

Üreten okul olarak 4'üncü yılını yeni tamamlamasına rağmen gerek döner sermaye çalışmalarında gerekse ahşap oyuncak üretiminde Türkiye genelinde söz sahibi duruma gelmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ile yapılan sözleşmelerde Türkiye genelinde 40 bin sıra tablası ve 2 bin 500 dolap üretimi ile lider konumda olan Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İnegöl'ün gururu olmaya devam ediyor."