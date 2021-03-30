İnegöl'de öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere 516 bin liralık teşvik verildi - Son Dakika

İnegöl'de öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere 516 bin liralık teşvik verildi

30.03.2021 15:35
İnegöl'de öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere 516 bin liralık teşvik verildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere toplam 516 bin 852 liralık teşvik verildiği açıklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi aracılığı ile öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere toplam 516 bin 852 liralık teşvik verildiği açıklandı.

İnegöl Mobilya Sanayisi içerisinde yer alan, mezunlarına kalfalık ve ustalık belgeleri yanında meslek lisesi diploması da veren İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi, 585 öğrenci sayısına ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yaşanmasına rağmen, öğrenci sayısını yaklaşık yüzde 300'den fazla bir artışla, 184 öğrenciden 585 öğrenciye ulaştırdıklarını ifade eden İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Musa Oktar, yeni hedeflerinin 2021 yılı sonuna kadar 1000 öğrenci olduğunu söyledi.

İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi ile hem öğrencilerin he de işverenlerin avantajlı olduğunu ifade eden Merkez Müdürü Musa Oktar, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yaptığı değişiklik ile 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim kapsamına alınan Mesleki Eğitim Merkezleri, dört yıl boyunca bir gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işyerinde pratik eğitim şeklinde eğitim vererek, öğrencilerine kalfalık, ustalık belgelerinin yanında meslek lisesi diploması da vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nca tasarlanan ve bugün halen Almanya'da uygulanmakta olan modelin bir benzeri olan model, hem işletmeye hem de öğrenciye önemli avantajlar sağlamaktadır. İşletmeler, mesleki eğitim merkezlerinden öğrenci istihdam ettiklerinde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda eleman yetiştirme imkanına kavuşurken, öğrencilerin devlet tarafından sigortaları yatırılmakta olup, iş kazası meslek hastalıklarına karşı SGK şemsiyesi altına alınmaktadır."

Uygulamayla öğrencinin bankada açılan hesabına en az asgari ücretin yüzde 30'u oranında maaş yatıran işletmeler teşvikten yararlanma imkanına kavuşmaktuklarını dile getiren Oktar, "Yine bu işletmelere her bir öğrenci için yılın her ayı boyunca dört yıllık bir sürede aylık olarak 265 lira ile 530 lira arasında teşvik alma imkanına sahip oluyorlar. Bunun için iki temel ön şart bulunmaktadır. İlki en az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş bir mesleki eğitim merkezi öğrencisini çırak olarak çalıştırmak, ikincisi ise işletme bünyesinde en az bir kişinin usta öğreticilik belgesine sahip olmasıdır. Öğrenci için en önemli avantajlar ise, 14 yaşından itibaren bir işletmede çalışarak hem öğrenci olmak hem de ailesine yük olmadan, hatta ailesine maddi anlamda destek olabilecek düzeyde maaş almasıdır. Ayrıca mesleki eğitim merkezi tarafından sigortasının yatırılması da en önemli avantajlardandır." dedi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ise, "İşletmelerin ekonomik krizle ve ekonomik darboğazla boğuştuğu bir yıllık dönemde, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi'mizin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında Mart 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında işletmelere ödenen teşviklerin toplam miktarı; 516 bin 852 lira olmuştur. Mesleki eğitim merkezimizin öğrenci sayısının artışına ve işletmelerin bu modele desteğiyle 2021 yılı için bir milyonluk teşvike ulaşması beklenmektedir. İnegöl'de yer alan tüm işletmelerimizi, İnegöl Mesleki Eğitim Merkezi ile iş birliğini güçlendirmesini ve yakın çalışmalarını arzuluyoruz. Ayrıca sigortasız bir işyerinde halen çalışan bireylerle, açık lisede öğrenim gören ya da öğrenimine devam edememiş kişilerle yeni mezun olacak öğrencilerimizi de avantajlı mesleki eğitim merkezi modeli içerisinde yer almaya, öğrenci olmaya davet ediyorum" dedi.

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Hisarcık, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere 516 bin liralık teşvik verildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Mutasyonlu virüsün Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Avustralya'da kontrolden çıkan jet ski iskeleye çarptı, dehşet anı kamerada Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo, imajından dolayı kötü örnek olduğu çocuklardan ve annelerden özür diledi Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı "Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı
Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı         
16:53
Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi Altının kilogramı 453 bin liraya geriledi         
16:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı         
16:32
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi Bu nasıl gözaltı? Meksika'da polis sığınmacı kadının önce boynunu kırdı sonra yerlerde sürükledi         
15:59
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı         
15:56
AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na AK Parti İstanbul İl Başkanı'ndan Canan Kaftancıoğlu'na "randevu" tepkisi: Amaç ziyaret değil, PR çalışması         
15:04
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz         
14:49
Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti         
14:39
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 17:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnegöl'de öğrencileri istihdama dahil eden işletmelere 516 bin liralık teşvik verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei