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İnegöl'de okulda botanik bahçesi oluşturuldu

1 saat önce

İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda öğrencilerin derslerine katkısı olması amacıyla "Botanik Bahçesi Projesi" hayata geçirildi.

İnegöl'de okulda botanik bahçesi oluşturuldu, System.String[]
İnegöl ilçesinde, Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda öğrencilerin derslerine katkısı olması amacıyla "Botanik Bahçesi Projesi" hayata geçirildi.
Okul Müdürü Hayrettin Doğan, yaptığı açıklamada, botanik bahçesinin değişik bir projeye imza atmak için çıkılan yolun sonucunda oluştuğunu söyledi.
Geride kalan eğitim ve öğretim yılında, öğrencilerin toprakla, bitkiyle, canlılarla ilgilenmesi için depo olarak kullandıkları bir sınıfı botanik bahçesine dönüştürdüklerini belirten Doğan, "Botanik bahçemizde 40'ın üzerinde bitki çeşidi var. Fen ve Teknoloji Dersi kapsamında öğrencilerimizi bu alana indirerek bitkiyle, canlıyla, bitkinin yetişme evresiyle birebir ilgilendirmek istedik ve bu projeyi gerçekleştirdik." dedi.
Bu projeyle öğrencilerin yaparak, yaşayarak öğrenmesini de sağlamaya çalıştıklarını anlatan Doğan, "Bu konuda velilerimiz ve öğrencilerimiz bize büyük destek gösterdiler. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz sorumluluk bilinçlerini artırdılar. Burada öğrenciler kendi tohumunu ekiyor ve suluyor, bu da onların hayata daha olumlu bakmalarını sağlıyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:37 Kaynak: AA
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