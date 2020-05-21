İnegöl'de orman yangını - Son Dakika

İnegöl'de orman yangını

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 dönüm ormanlık alan küle döndü.

BURSA'nın İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 10 dönüm ormanlık alan küle döndü. Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Eymir Mahallesi girişindeki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerine de haber verildi. Mahalle sakinleri ve ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri müdahale ederek söndürdü. Yangında 10 dönümlük alanda zarar oluştuğu öğrenildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor Sercan'dan Fenerbahçe itirafı: İsmim Fenerbahçeli Sercan Görgülü'den geliyor

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?