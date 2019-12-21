İnegöl'de orman yangını (2) - Son Dakika

30 DEKAR ALAN YANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 13.00 sularında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alındı. Ağaç ve çalıların bulunduğu 30 dekarlık alan kül oldu. İtfaiye ekibi, yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışmalarına başladı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.