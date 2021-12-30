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İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

30.12.2021 15:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde Mehmet A. (15) idaresindeki tescilsiz motosiklet ile Nimet O'nun kullandığı 16 M 06064 plakalı halk otobüsü çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet A. ile arkasında bulunan Ömer B. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

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Halk Otobüsü, Akhisar, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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