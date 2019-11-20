Son Dakika › Güncel › İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:36 Kaynak: AA
İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Avarlar Kavşağı'nın Ertuğrulgazi Caddesi girişinde Musa A. idaresindeki 16 PY 723 plakalı otomobil ile Adem D'nin kullandığı 16 PP 603 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Adem D, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor