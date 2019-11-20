Son Dakika Haberleri: İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Avarlar Kavşağı'nın Ertuğrulgazi Caddesi girişinde Musa A. idaresindeki 16 PY 723 plakalı otomobil ile Adem D'nin kullandığı 16 PP 603 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Adem D, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:36 Kaynak: AA
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