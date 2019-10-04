İnegöl'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:34 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesinde seyreden Ufuk Ş. idaresindeki 16 AFB 505 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birtan V'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve yaralanan Birtan V, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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