Son Dakika Haberleri: İnegöl'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
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İnegöl'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

İnegöl'de otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesinde seyreden Ufuk Ş. idaresindeki 16 AFB 505 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Birtan V'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan ve yaralanan Birtan V, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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