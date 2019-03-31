Son Dakika Haberleri: İnegöl'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Yaralandı

İnegöl'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Yaralandı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

İnegöl'de Otomobilin Çarptığı Yaşlı Kadın Yaralandı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

F.I. yönetimindeki 16 YE 161 plakalı otomobil, Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Suzan İrkilmez'e (85) çarptı.

Oy kullanmak için evinden çıktığı öğrenilen ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Bursa, İnegöl, Güncel
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