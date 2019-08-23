Son Dakika Haberleri: İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Son Dakika Güncel Haber

İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

1 saat önce

İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi'nde, Ağaç İşleri Tandoğan Caddesi ile Diriliş Sokağı'nın birleştiği yerde S.Ö. (33) idaresindeki 34 SD 9735 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken aniden yola çıktığı iddia edilen Özhan P'ye (52) çarptı.

Kazada yaralanan Özhan P, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahmudiye, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı
Son Dakika: Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti Son Dakika: Putin'den ABD'nin füze testi sonrasında orduya "Hazır olun" talimatı Ekrem İmamoğlu'ndan Emine Bulut yorumu: Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:38:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnegöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]