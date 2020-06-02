İnegöl'de oyun oynanan iki kahvehanedeki 17 kişiye para cezası - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü sosyal hayat" kurallarına aykırılık tespit edilen iki kahvehanedeki 17 kişiye para cezası verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle yeniden açılan iş yerleriyle ilgili denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye aykırı olarak müşterilerin oyun oynamasına izin verilen iki kahvehaneye baskın düzenledi.
Bu iş yerlerinde bulunan 17 kişiye toplam 54 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.