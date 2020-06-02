İnegöl'de oyun oynanan iki kahvehanedeki 17 kişiye para cezası - Son Dakika

Bu iş yerlerinde bulunan 17 kişiye toplam 54 bin 60 lira idari para cezası uygulandı.

Ekipler, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye aykırı olarak müşterilerin oyun oynamasına izin verilen iki kahvehaneye baskın düzenledi.

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